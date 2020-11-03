Нардеп Качура: Я поддерживаю президента. Но вопрос в том, какой правовой механизм будет найден для решения проблемы с КСУ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура считает, что Украине в связи с конфликтом между президентом и Конституционным Судом Украины нужно найти компромиссный вариант, "который будет соответствовать конституционным процедурам и справедливости".

Качура: Если у народа возникает недоверие к органу власти, такая власть добровольно уходит в отставку Фото: Олександр Качура / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что считает "относительно разумным заявлением" требование ряда нардепов об отставке судей Конституционного Суда Украины. Об этом политик написал в своем Facebook.

"Сегодня были собраны подписи депутатов от разных фракций с предложением судьям КС добровольно сложить свои полномочия. Считаю это относительно разумным заявлением Рады и надеюсь на мудрое решение судей по урегулированию кризиса. В европейских государствах так и поступают. Если у народа возникает недоверие к органу власти, такая власть добровольно уходит в отставку", – написал он.

Качура убежден, что политический вариант выхода из ситуации не является своевременным и приемлемым.

"Президент [Владимир] Зеленский занял жесткую позицию по отношению к КС, на которую он как наиболее рейтинговый политик имеет право, в то время как КС ломает все важнейшие реформы за последнее десятилетие. Я поддерживаю президента. Но вопрос в том, какой правовой механизм будет найден для решения этой проблемы. Политический вариант выхода из ситуации не считаю своевременным и приемлемым. Мы должны найти компромиссный вариант, который будет соответствовать конституционным процедурам и справедливости", – заявил политик.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ. Качура сообщил, что не намерен голосовать за законопроект президента.