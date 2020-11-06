Рада не смогла назначить судей КСУ по своей квоте

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам правовой политики подготовить повторный конкурс на замещение вакантных должностей судей Конституционного Суда по квоте парламента.

Верховная Рада на заседании 6 ноября провалила голосование за назначение судьи в Конституционный Суд Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Назначение на этот пост нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Павленко, который больше всех набрал в рейтинговом голосовании (154 голоса), на окончательном голосовании поддержали только 100 народных депутатов при необходимых 226.

Павленко не голосовал из-за конфликта интересов.

В качестве претендентов на должность судьи КСУ Рада рассматривала также экс-нардепа Ольгу Боднар-Петровскую, адвоката Николая Сирого, главного консультанта научно-аналитического отдела КСУ Наталью Денисенко.

Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам правовой политики подготовить повторный конкурс.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий.

За назначение судей по своей квоте Рада решила приняться после скандала, вспыхнувшего в связи с отменой части положений антикоррупционных законов Конституционным Судом Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". 29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.