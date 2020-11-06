Шумиху вокруг Конституционного Суда подняли те, кто хочет украсть землю – нардеп Палица

Конституционный Суд может отменить введение рынка земли, поэтому силы из-за рубежа решили начать скандал вокруг КСУ, считает народный депутат и лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Игорь Палица: Иностранные компании, которые уже наготовили чемоданы денег, чтобы скупить в Украине землю, поняли: завтра Конституционный Суд может это запретить Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

Шумиху вокруг Конституционного Суда поняли те, кто боится, что он может отменить закон о рынке земли, заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"Иностранные компании, которые уже наготовили чемоданы денег, чтобы скупить в Украине землю, поняли: завтра Конституционный Суд может это запретить. Поэтому, когда кричат, что надо искать виновных, прежде всего ищите тех, кто хочет что-то украсть! А украсть хотят украинскую землю. Наши зарубежные "партнеры" хотят ограбить страну, когда мы воюем, когда у нас эпидемия, нет денег, а банки не кредитуют крестьян. Поэтому надо разбираться, кто стоит за этой шумихой", − считает нардеп.

Палица считает, что заинтересованными в отмене антикоррупционных законов могут быть и сами их авторы, которые спишут все на решение КСУ.

"Впервые это было сделано в 2014 году, затем – в 2019-м. Оппозиционные партии предупреждали, что закон, который написан в Офисе президента, не соответствует Конституции. Но никто не реагировал, и монобольшинство его приняло. Сегодня он отменен. Ничего страшного не произошло! Надо просто исправить ошибки, на которые указал Конституционный Суд, выписать новый закон с требованиями Конституции и принять, чтобы он работал", − подчеркнул политик.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.