Верховная Рада 6 ноября может назначить двух судей КСУ

В Верховной Раде решили заполнить существующие две вакансии в Конституционном Суде Украины, сообщил один из кандидатов на должность.

Верховная Рада Украины на заседании 6 ноября может назначить судей Конституционного Суда Украины и отправила приглашение потенциальным кандидатам. Об этом 5 ноября сообщил Руслан Сидорович, опубликовав в Facebook свое приглашение в качестве кандидата на должность.

"В конце концов парламент принял ответственное решение заполнить существующие две вакансии в Конституционном Суде Украины", – сообщил он.

В тексте документа, подписанного главой комитета по вопросам правовой политики Рады Андреем Костиным, сообщается, что в списке кандидатов на должность судьи есть шесть кандидатов:

Ольга Боднар-Петровская;

Наталья Денисенко;

Виктор Кичун;

Юрий Павленко;

Руслан Сидорович;

Николай Сирый.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко также подтвердила информацию о проведении конкурса на должность судей КСУ и заявила, что спросила об этом у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Только что задала вопрос председателю Верховной Рады Разумкову и руководителю профильного правового комитета, правда ли, что завтра, без создания прозрачной комиссии и работы над ошибками состоится голосование за двух судей КСУ. Ответ Разумкова: "Все конкурсы прошли давно", – заявила она.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.