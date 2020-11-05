Рада рассмотрит законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе

Законопроект о возобновлении е-декларирования Верховная Рада планировала рассмотреть 5 ноября. Однако из-за альтернативного проекта, внесенного нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским, рассмотрение перенесли на следующую неделю.

Верховная Рада Украины на заседании 5 ноября проголосовала за то, чтобы законопроекты о возобновлении е-декларирования рассмотреть на следующей пленарной неделе, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что почти все депутатские группы и фракции поддержали предложенный им законопроект №4304 о возобновлении е-декларирования, однако по непонятным причинам в Раде был зарегистрирован альтернативный законопроект №4304-1.

"Вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня, после того, как профильный комитет его рассмотрел и предложил Верховной Раде принять его за основу и в целом, один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект №4304-1. Я не буду комментировать это действие", – отметил он.

Поскольку альтернативный законопроект еще не прошел рассмотрение в комитете, рассмотреть его сегодня Рада не могла. Потому было принято решение сократить вполовину сроки подготовки ко второму чтению законопроектов №4304, 4304-1, а их рассмотрение перенести на следующую неделю.

Решение о сокращении сроков поддержали 292 нардепа.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.