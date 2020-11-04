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Зеленский мог знать о намерении КСУ отменить часть антикоррупционных законов – Богдан

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что сейчас в ОП не просчитывают будущие шаги. По его словам, президент Владимир Зеленский мог заранее знать о намерении Конституционного Суда признать неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Богдан: Не существует варианта, чтобы не доложили
Богдан: Не существует варианта, чтобы не доложили
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский мог быть в курсе о намерении Конституционного Суда Украины (КСУ) признать неконституционным ряд положений антикоррупционного законодательства.

Такое мнение бывший глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан выразил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 4 ноября.

"Я уверен, что о таком решении возможном знал и президент, знал и его аппарат... У тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какая твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой. Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь", – сказал он.

Богдан считает, что самой большой проблемой является то, что в Офисе президента "не предусматривают, каким будет второй шаг, они не предполагают, что будет через неделю".

"У них горизонт планирования – это следующий эфирный день. А это очень-очень плохо. Это будет приводить постоянно к новым последствиям", – отметил экс-глава ОП.

Богдан напомнил, что у президента в КСУ есть свой представитель.

"Он не мог не знать. Это его работа, он не мог не предупредить об угрозе. Есть спецслужбы, есть глава спецслужб. Это невозможно, не существует такого варианта, чтобы они не доложили", – заявил экс-глава Офиса президента.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Теги: коррупция, Конституционный Суд, законодательство, Владимир Зеленский, законопроект, КСУ, президент, декларирование, Андрей Богдан, суд
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