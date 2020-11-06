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ПОЛИТИКА

Кулеба заявил, что международные партнеры перестанут доверять Украине, если парламент не найдет выход из конституционного кризиса

Верховная Рада Украины должна найти решения, чтобы страна могла выйти из конституционного кризиса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Международные партнеры Украины были парализованы решением КСУ
Кулеба: Международные партнеры Украины были парализованы решением КСУ
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал народных депутатов проголосовать за решения, которые позволят стране выйти из кризиса, связанного с последними решениями Конституционного Суда Украины, не потеряв доверие в отношениях с партнерами. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга 5 ноября, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы сейчас спасли это доверие: президент и правительство. И я очень рассчитываю, что народные депутаты тоже будут чувствовать ответственность этого исторического момента и проголосуют за решения, которые позволят нам выйти из этого кризиса, не потеряв доверие в отношениях с партнерами, а наоборот, его укрепив, показать, что все ключевые ветви власти готовы решительно и эффективно противодействовать любым попыткам разрушить, остановить реформы и разрушить доверие в наших отношениях с западными партнерами", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, в противном случае может возникнуть серьезный кризис доверия в отношениях Украины с западными партнерами.

"Первое: если парламент не примет эти решения быстро. Во-вторых: если Конституционный Суд сохранит возможность так же разрушить другие важные реформы, как он это сделал с системой декларирования, то у нас будет очень серьезный фундаментальный кризис доверия в отношениях с западными партнерами", – отметил глава МИД.

Он сказал, что международные партнеры Украины "были просто парализованы" решением КСУ.

"Наши партнеры увидели главное: это серьезность намерений президента и правительства в урегулировании этих проблем и сохранении антикоррупционной инфраструктуры. Но дальше надо так же быстро решить уже эти проблемы на системной основе, а это возможно только через решение парламента", – добавил Кулеба.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Теги: Верховная Рада, МИД, Конституционный Суд, Дмитрий Кулеба, КСУ, декларирование
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