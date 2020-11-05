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Верховная Рада приняла за основу законопроект о помощи при безработице во время карантинов

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в ст. 471 закона "О занятости населения". Он предлагает предоставить финансовую помощь по частичной безработице не только при карантине из-за коронавируса, но и при других "особо опасных инфекционных заболеваниях".

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За период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных
За период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №3010а, который расширяет программу помощи безработным на период введения карантина при распространении опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержало 292 нардепа, один депутат воздержался.

Документ предлагает изменить ст. 471 закона "О занятости населения" и предоставить финансовую помощь по частичной безработице не только при карантине из-за коронавируса, но и при других "особо опасных инфекционных заболеваниях".

Законопроект, в случае принятия парламентом, даст право Кабмину определять порядок оказания помощи бизнесменам по частичной безработице для их работников на период карантина, ее размер, сроки предоставления и порядок возврата средств, направленных на финансирование этой помощи.

При этом уточняется, что эту помощь получат только застрахованные работодатели или физические лица – предприниматели (ФЛП). Работодатели могут обратиться за предоставлением помощи в течение 90 дней, сказано в документе Кабмина.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятиязакрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине официально зарегистрировано 400 тыс. безработных, однако реальное количество неработающих граждан в правительстве оценивали в 2 млн.

Национальный банк Украины в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал в апреле.

По данным Госслужбы статистики, уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Среди лиц в возрасте 15–70 лет он составлял в Украине 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.

Теги: Верховная Рада, Украина, безработица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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