Жена владельца компании, на чьих серверах НАПК сохраняет декларации, работает в КСУ

Глава Нацагентства во вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков считает, что решение Конституционного Суда о закрытии публичного доступа к декларациям топ-чиновников может быть связано с тем, что жена владельца компании, на серверах которой сохраняются декларации, работает в КСУ.

Новиков рассказал, что на серверы компании, где хранятся декларации, Высший антикоррупционный суд наложил арест Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК / Facebook

Жена владельца компании "Алтаюр" Андрея Мартыненко, на серверах которой Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сохраняет декларации чиновников, работает в Конституционном Суде. Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков в эфире программы "Мокрик По Живому", вышедшей 4 ноября на YouTube-канале hromadske.

"После решения Конституционного Суда о чем мы узнали – жена владельца ООО "Алтаюр" работает в Конституционном Суде. Каким-то консультантом. Буквально выяснили вот вчера это", – сказал он.

Новиков отметил, что в НАПК допускают, что последнее решение КСУ о закрытии публичного доступа к декларациям топ-чиновников может быть связано и с этим.

Новиков пояснил, что сейчас на серверы компании "Алтаюр", где хранятся декларации, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест, а Апелляционная палата признала это решение законным. Этими решениями серверы фактически защищены от любого воздействия.

"Это значит, что никто не может распоряжаться и ничего делать с этими серверами. В случае, если решение ВАКС будет отменено, действительно может быть угроза для реестра деклараций", – заявил глава НАПК.

Он также добавил, что НАПК хочет подать иск против "Алтаюр" с требованием возврата средств, переплаченных за аренду их оборудования.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.