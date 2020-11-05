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Рада сегодня не будет рассматривать законопроект о роспуске КСУ – нардеп

За законопроект президента Украины Владимира Зеленского готовы голосовать только нардепы от "Слуги народа", рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

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Кравчук не смогла сказать, сколько нардепов поддерживают роспуск КСУ
Кравчук не смогла сказать, сколько нардепов поддерживают роспуск КСУ
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного Суда Украины не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады 5 ноября. Об этом рассказала заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Для большинства депутатов нашей фракции это скорее "да". Но несмотря на то, что готова голосовать за это решение только наша фракция, очевидно, что может не хватить голосов народных депутатов, которые есть сейчас", – сказала нардеп.

Она не смогла назвать точное число парламентариев, готовых проголосовать за президентский законопроект о КСУ. Свое мнение по данному документу должен сказать еще профильный комитет.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, КСУ, Слуга народа, Евгения Кравчук
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