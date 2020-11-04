В КСУ зарегистрировали заявление нардепов об отставке судей

Народные депутаты передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. Секретариат КСУ зарегистрировал обращение.

4 ноября глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Документ зарегистрирован в секретариате КСУ и принят к рассмотрению, отметили в сообщении.

Заявление подано от 226 нардепов, они призывают подать в отставку 11 судей Конституционного Суда, проголосовавших за отмену ряда антикоррупционных норм законодательства.

Призыв касается судей: Александра Тупицкого, Виктора Городовенко, Ирины Завгородней, Александра Касминина, Виктора Кривенко, Александра Литвинова, Владимира Мойсыка, Сергея Саса, Игоря Слиденко, Петра Филюка и Галины Юровской.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.