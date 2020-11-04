В "Слуге народа" объяснили, почему Рада не рассматривает законопроект Зеленского о роспуске КСУ

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, народные депутаты считают законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске КСУ "крайне эффективным воспитательным оружием, но уже для тотального исправления ситуации".

Арахамия: Нет и близко никакой интриги по рассматриваемым на комитете законопроектам Фото: Слуга Народу / Facebook

Для выхода из кризиса, связанного с Конституционным Судом Украины, профильный комитет Верховной Рады решил в первую очередь рассматривать законопроект о возвращении электронного декларирования. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нет и близко никакой интриги по рассматриваемым на комитете законопроектам. Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. [Вчера] соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", – сказал нардеп.

По его мнению, законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске нынешнего состава КСУ решает ключевую задачу восстановления законности. При этом Арахамия отметил, что накануне данный законопроект на комитете вообще не рассматривался, поскольку депутаты считают его "крайне эффективным воспитательным оружием, но уже для тотального исправления ситуации".

Арахамия также добавил, что за последние несколько дней появился ряд законодательных инициатив по предотвращению дальнейших антигосударственных решений КСУ.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.