КСУ рассмотрит закон о рынке земли на одном из следующих заседаний – пресс-служба суда

Конституционный Суд Украины пока не принимал решений по земельной реформе в Украине, сообщили в суде.

На рассмотрении Конституционного Суда Украины находится производство по двум представлениям народных депутатов о конституционности положений закона о рынке земли, они объединены в одно дело, но КСУ пока не принимал решений по нему. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба КСУ.

"Рассмотрение указанного дела на пленарном заседании в форме устного производства было запланировано на 29 сентября, однако в связи с ходатайством представителя президента Украины в Конституционном Суде об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью принять личное участие в пленарном заседании рассмотрение отложено", – подчеркнули в суде.

По информации пресс-службы, 2 ноября на закрытом заседании суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования положений закона о земельной реформе.

"Решение суда в этом деле не принималось. Рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний суда", – сообщили в КСУ.

Дату рассмотрения дела в суде не уточняют.

Конституционный Суд Украины не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о рынке земли, об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил 2 ноября после общения с главой КСУ Александром Тупицким.

2 ноября первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете парламента заявил, что КСУ внес изменения в повестку дня с нарушением процедуры. Большая палата КСУ начала рассматривать представление, касающееся норм Конституции о земле, на закрытом заседании. В проекте повестки, обнародованном 31 октября, заседаний на 2 ноября не планировали. На 11.00 было назначено собрание судей.

С 2002 года в Украине действовал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов с просьбой проверить конституционность закона. 14 мая аналогичное представление подали 53 нардепа. Суд объединил их в одно производство.

Глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что земельная реформа – это "неизбежный процесс". "Мы сделаем все для того, чтобы обращение сельскохозяйственной земли в Украине стартовало с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", – сказал он.