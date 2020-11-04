Нельзя вылечить антиконституционные решения КСУ антиконституционными мерами Верховной Рады – евродепутат

Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон выступили против президентского законопроекта о роспуске действующего состава Конституционного Суда Украины. Парламентарии высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины.

Европейские депутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного Суда. Об этом в интервью "Німецькій хвилі", опубликованном 3 ноября, заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон.

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный Суд... Нельзя вылечить антиконституционные решения КСУ антиконституционными мерами Верховной Рады", – сказал Галер.

Фон Крамон опровергла информацию о том, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем ранее заявлял председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Соответствующий президентский законопроект она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права".

При этом оба парламентария высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

В своем решении от 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в электронных декларациях. КСУ предложил ввести за это "другие виды юридической ответственности".

Фон Крамон называет такой вариант ложным путем. По ее мнению, именно возможность уголовного наказания заставила многих хорошо подумать, стоит ли баллотироваться в Верховную Раду. "Когда речь идет только об административной ответственности, тем выше вероятность того, что все больше олигархов и других людей будут баллотироваться в Раду ради собственной пользы", – сказала евродепутат.

"Определенные круги незаконно обогащались в течение многих лет. Граждане страны имеют надежду на то, что эта практика будет завершена. И значительный шаг на этом пути – это прозрачность", – добавил Галер.

Отвечая на вопрос, реальна ли для Украины угроза, что Евросоюз запустит приостановление безвиза из-за решения КСУ, фон Крамон сказала: "Вообще-то, так должно было быть. Но никто из нас – ни Еврокомиссия, ни Европейская внешнеполитическая служба, ни мы в Европарламенте – никто не хочет наказывать обычных людей, людей, которые не имеют дипломатических паспортов, за то, что наделали коррумпированные судьи".

Она выступила за введение персональных санкций для судей КСУ. "Делать ответственными надо тех, кто действительно вызвал этот кризис, а не все население", – добавила евродепутат.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.