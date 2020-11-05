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ПОЛИТИКА

КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

Народные депутаты просят Конституционный Суд Украины признать неконституционными указы президента Украины 2018-го и 2019 года о назначении семи членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Нардепы просят признать неконституционными указы Прошенко и Зеленского о назначении членов НКРЭКУ
Нардепы просят признать неконституционными указы Прошенко и Зеленского о назначении членов НКРЭКУ
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

В Конституционный Суд Украины 4 ноября поступило представление 50 народных депутатов относительно соответствия Основному закону указов президента Украины от 29 мая 2018 года и 29 октября 2019 года о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Нардепы просят признать не соответствующим Конституции назначение семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Кривенко, Антонов и Коваленко были назначены пятым президентом Украины Петром Порошенко 29 мая 2018 года.

Четверых членов Нацкомисии – Кайдаша, Бабия, Тарасюка и Магду – 29 октября 2019 года назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно копии конституционного обращения, нардепы считают, что, назначая всех действующих членов НКРЭКУ, президент Владимир Зеленский вышел за пределы конституционных полномочий. Также подписанты просят признать неконституционными две нормы переходных положений закона Украины "Об НКРЭКУ" о полномочиях президента определять ротацию членов регулятора. Депутаты попросили КСУ определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации, сложившейся на энергорынке.

В числе нардепов, подавших представление в КСУ, – лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, нардепы от фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", Европейская солидарность", группа "Довіра" и внефракционные.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

В декабре 2019 года года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины, отмечала в мае этого года компания ДТЭК.

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка 21 октября раскритиковал Секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа Временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, конституция, ВО Батьківщина, Конституционный Суд, депутаты, НКРЭКУ, Владимир Зеленский, КСУ, Слуга народа, Европейская солидарность
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