В ОПЗЖ призвали судей КСУ не идти в отставку под давлением "обанкротившейся и уходящей Зе-бригады"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала судей Конституционного суда Украины не поддаваться угрозам и шантажу.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что поддерживает судей Конституционного суда Украины в конфликте с президентом Владимиром Зеленским. Открытое обращение опубликовано 4 ноября на сайте политической силы.

"Власть развернула масштабную атаку на судебную систему. Это происходит потому, что именно независимая судебная власть является главным препятствием для реализации планов передачи страны под внешнее управление, разграбления ее богатств, разрушения социального государства в Украине. Атака Зе-бригады на украинскую Конституцию захлебывается. Растерявшая доверие и предавшая интересы людей власть не находит поддержки ни в обществе, ни в парламенте. Именно поэтому усиливается персональное давление на судей Конституционного Суда. Против вас открываются уголовные дела. На суд натравливают проплаченных радикалов. Слышны возмутительные угрозы физической расправы", – сказано в заявлении.

Партийцы добавили, что сейчас к этому давлению "подключились ручные "слуги", которые малодушно подписались под обращением, написанным под диктовку офиса Владимира Зеленского и его кураторов из иностранных посольств".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает судей Конституционного Суда не поддаваться угрозам и шантажу. На ваших плечах сегодня лежит ответственность за судьбу украинской демократии и будущее нашей страны. Мы обращаемся к вам с призывом не покидать свой пост и не идти в отставку под давлением обанкротившейся и уходящей Зе-бригады. В противостоянии замыслам узурпаторов, мечтающих о диктатуре, вас поддерживают все демократические общественные силы. Объединившись в защите Конституции, демократических принципов украинской государственности, украинского суверенитета и прав украинских граждан мы обязательно победим. Правда, Конституция и демократия на вашей стороне!" – подытожили в ОПЗЖ.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.

Тогда же Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. При этом отмечается, что оно касается не всех судей: депутаты намерены добиться отставки 11 судей, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.