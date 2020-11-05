В НАПК знали, что жена владельца компании, на чьих серверах НАПК хранит декларации, больше 10 лет работает в КСУ – пресс-служба суда

Председатель Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков утверждал 4 ноября, что в НАПК "буквально вчера" узнали о том, что Анна Мартыненко – жена владельца компании "Алтаюр" Андрея Мартыненко, на серверах которой НАПК сохраняет декларации чиновников, – работает в Конституционном Суде Украины. В КСУ сегодня сообщили, что в Нацагентстве знали об этом еще с 2017 года.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции с 2017 года знали, что Анна Мартыненко – жена владельца компании "Алтаюр" Андрея Мартыненко, на серверах которой НАПК сохраняет декларации чиновников, – больше 10 лет работает в Конституционном Суде Украины.

Об этом пресс-служба КСУ сообщила 5 ноября.

"На момент заключения в 2017 году договора аренды серверов с ООО "Алтаюр" Национальному агентству по предупреждению коррупции было известно, что жена владельца общества Андрея Мартыненко Анна Мартыненко более 10 лет является сотрудницей Конституционного Суда Украины и занимает должность главного консультанта отдела юридического сопровождения рассмотрения конституционных жалоб управления обработки конституционных жалоб правового департамента секретариата КСУ. Несмотря на это, в 2017 году у НАПК никаких вопросов или беспокойства по поводу места работы указанного лица не возникало", – сказано в релизе.

В КСУ отметили, что Анна Мартыненко с апреля 2020 года находится в декретном отпуске.

Председатель НАПК Александр Новиков в интервью hromadske, вышедшем в эфир 4 ноября говорил, что узнали о месте работы жены владельца компании "Алтаюр" только после того, как КСУ вынес решение по электронному декларированию.

"После решения Конституционного Суда о чем мы узнали – жена владельца ООО "Алтаюр" работает в Конституционном Суде. Каким-то консультантом. Буквально выяснили вот вчера это", – утверждал он.

В КСУ призвали "отдельных представителей власти прекратить манипулировать общественным мнением с целью дискредитации суда".

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.