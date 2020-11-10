КСУ третий раз отложил заседание из-за отсутствия кворума

Конституционный Суд Украины 10 ноября должен был рассматривать дела о толковании понятия "достойные условия жизни" и положений о принадлежности земли, а также представление 47 нардепов относительно спецконфискации.

Конституционный Суд опять не смог провести сегодня заседание из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает пресс служба суда.

КСУ должен был сегодня продолжить рассмотрение дела по представлению 142 депутатов парламента об официальном толковании понятия "достойные условия жизни". Также судьи должны были продолжить рассмотрение дела от 46 депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

Кроме того, суд отложил рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов относительно спецконфискации.

Следующее заседание КСУ назначено на 12 ноября.

9 ноября КСУ не смог рассмотреть дело по представлению 46 народных депутатов о конституционности рынка земли также из-за отсутствия кворума. Не смогли судьи собраться и на заседание 5 ноября.

Четыре судьи Конституционного Суда Украины решили пока не принимать участие в заседаниях КСУ, об этом 7 ноября заявила, ссылаясь на свои источники, журналистка Bihus.info Анна Калюжная. Речь идет о замглавы КСУ Сергее Головатом, а также судьях Василии Лемаке, Викторе Колисныке и Олеге Первомайском.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Верховной Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий. На заседании 6 ноября парламент не смог назначить судей по своей квоте.