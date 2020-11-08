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Четыре судьи КСУ решили пока не принимать участие в заседаниях – СМИ

Судьи Конституционного Суда Украины, которые не голосовали за отмену части положений антикоррупционного законодательства, приняли решение, временно блокирующее работу КСУ, сообщили журналисты Bihus.info

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КСУ состоит из 18 судей, сейчас три должности вакантны
КСУ состоит из 18 судей, сейчас три должности вакантны
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Четыре судьи Конституционного Суда Украины решили пока не принимать участие в заседаниях КСУ, заявила, ссылаясь на свои источники, журналистка Bihus.info Анна Калюжная в ходе программы, которая вышла в эфир 7 ноября.

По ее данным, речь идет про замглавы КСУ Сергея Головатого, а также судей Василия Лемака, Виктора Колисныка и Олега Первомайского. Все они не голосовали за решение КСУ об отмене части норм антикоррупционного законодательства.

"Кворума, то есть 12 необходимых [для принятия решений] судей не будет. Это временно заблокировало работу суда", – сказала она.

В программе не озвучивали мотивацию судей. По данным "Интерфакс-Украина", о своем решении они объявили в КСУ 5 ноября. Эти судьи заявили о недопустимости публикации в СМИ проектов решения Конституционного Суда.

"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут принимать участие в заседаниях КС", – рассказал собеседник агентства.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Верховной Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий. На заседании 6 ноября парламент не смог назначить судей по своей квоте.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: Конституционный Суд, Сергей Головатый, судьи, КСУ, Василий Лемак, суд
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