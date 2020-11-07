Активисты установили виселицу под домом главы КСУ Тупицкого

По информации "Громадського радіо", под домом председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого произошли одиночные стычки между активистами и правоохранителями.

Активисты 7 ноября провели автопробег и акцию с требованием отставки председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого из-за решения КСУ, которым отдельные положения антикоррупционного законодательства были признаны неконституционными.

Как сообщает "Громадське радіо", акция прошла в Василькове у дома, который, по данным активистов, принадлежит теще Тупицкого (организаторы заявляли, что здесь глава КСУ обычно проводит выходные).

Митинг в целом прошел без инцидентов, однако у дома Тупицкого полиция заблокировала колонну автомобилей, в связи с чем между активистами и правоохранителями произошли одиночные стычки.

Поліція у гучномовець закликає дотримуватися порядку. Поодинокі сутички

Фото: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/P5PhuxvtxZ — Громадське радіо (@HromadskeRadio) November 7, 2020

Также активисты установили у забора виселицу.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к 11 судьям, которые поддержали решение об отмене антикоррупционной реформы, добровольно сложить полномочия.