Судья КСУ Мойсик, несмотря на призывы нардепов, не намерен уходить в отставку

Судья Конституционного Суда Украины Владимир Мойсик отрицает обвинения в адрес судей КСУ, что они якобы работают в интересах России.

Судья Конституционного Суда Украины Владимир Мойсик заявил "РБК-Украина", что не намерен уходить в отставку.

4 ноября глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением об отставке судей КСУ. Заявление подано от 226 нардепов, они призывают подать в отставку 11 судей Конституционного Суда, проголосовавших за отмену ряда антикоррупционных норм законодательства. В КСУ зарегистрировали заявление нардепов.

"Нам фактически предлагают оставить Украинское государство без Конституционного Суда. Такого не может быть. Я уйду в отставку, когда сам захочу. Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтобы должен был уходить в отставку", – сказал Мойсик.

Он признает, что НАПК составило на него административный протокол за несвоевременную подачу декларации. При этом Мойсик отметил, что данная ситуация не привела к конфликту интересов при рассмотрении дела о неконституционности полномочий НАПК.

Помимо этого, Мойсик отрицает обвинения в адрес судей КСУ, что они якобы работают в интересах России.

"Посмотрите, что пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Да я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломыйской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях! И это я еще с Россией связан?" – подчеркнул Мойсик.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.