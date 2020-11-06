В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажется аудит и назначение главы бюро. В КСУ назвали это искажением своих решений

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что решения Конституционного Суда приводят к ослаблению институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию. В КСУ считают, что месседж НАБУ направлен на подстрекательство и решение политической проблемы неконституционным образом.

Решения, принятые судьями Конституционного Суда Украины в 2019-м и 2020 годах, касающиеся вопросов борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах", – отмечено в сообщении.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ бюро утратило возможность возместить миллиарды убытков.

"17 сентября 2020 года КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона "О НАБУ" в части полномочий президента Украины. И хотя это решение не отменяет факт создания и функционирования Национального бюро, не ограничивает работу детективов и не ставит под сомнение статус Национального бюро как государственного правоохранительного органа, оно содержит угрозы для полноценной работы учреждения в будущем", – сказано в заявлении.

По информации НАБУ, в результате решений КСУ меньше чем через полтора месяца вне закона окажутся: назначение и увольнение директора бюро, осуществление независимого аудита института, избрание и функционирование Совета общественного контроля при НАБУ.

В КСУ считают, что заявление НАБУ направлено "на подстрекательство общества и решение политической проблемы неконституционным образом". Об этом говорится в заявлении суда, опубликованном на официальном сайте 6 ноября.

"Продолжается систематическое искажение содержания решения Конституционного Суда в частных интересах. Напоминаем, что для приведения отдельных норм закона Украины "О НАБУ" в соответствие с Конституцией Украины суд отсрочил прекращение действия этих положений на три месяца с целью сохранения целостности системы антикоррупционного законодательства, направленного на борьбу с коррупцией", – подчеркнули в Конституционном суде.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.