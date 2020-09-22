Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о толковании слов "достойные условия жизни"

Растолковать значение слов "достойные условия жизни" Конституционный Суд Украины попросили 142 народных депутата.

22 сентября в 10.00 Конституционный Суд Украины (КСУ) начал рассматривать представление депутатов, которые просят растолковать значение слов "достойные условия жизни". Об этом проинформировал сайт КСУ.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", – говорится в анонсе.

В конституционном представлении сказано, что нардепы не понимают значения формулировки "достойных условий жизни" человека, которые должна обеспечивать Верховная Рада.

Авторы представления отметили, что КСУ рассматривал разные социальные темы, но данного вопроса не изучал.

Большинство нардепов, подписавшихся под документом для КСУ, – члены парламентской фракции "Слуги народа".