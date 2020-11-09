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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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Чтобы мы не жили в состоянии "русской рулетки", КСУ должен рассматривать конституционность законопроекта до его принятия, а не после

Что делать, чтобы подобный конституционный кризис не случился в будущем?

Каждый раз, когда КСУ признает неконституционным очередную статью Уголовного кодекса, возникает закономерный вопрос: кто отвечает за то, чтобы законы, которые принимаются, соответствовали Конституции? Неужели никто не проверяет законопроекты на конституционность?

Даю ответ на этот вопрос на примере признанной недавно неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Напомню, что эта статья устанавливает уголовную ответственность за декларирование чиновниками недостоверной информации.

Это деяние было криминализировано законом "О предупреждении коррупции" от 2014 года.

На этот законопроект давало заключение Главное научно-экспертное управление. В заключении есть дельные замечания к тексту ст. 366-1, но ни слова о несоответствии нормам Конституции не говорится. Также на этот законопроект писало замечание Главное юридическое управление – замечаний к ст. 366-1 УК нет. Законопроект подавал Кабмин, то есть там его тоже обрабатывали юристы и не один.

А потом еще обрабатывал главный комитет – комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и 11 других комитетов ВР, которым был направлен на проработку этот законопроект.

То есть этот законопроект читали десятки юристов из более чем десяти различных подразделений органов госвласти.

Таким образом, в случае признания норм этого закона неконституционными должен стать или вопрос некомпетентности и ответственности всех этих людей, или неправоты КСУ – и законодательство должно содержать предохранители для таких случаев, потому что судьи КСУ живые люди и они могут ошибаться.

Таким образом, мы с вами имеем систему принятия законов, которая не гарантирует их принятие с соблюдением Конституции. Мы не знаем, сколько неконституционных законов на сегодня действующие.

Во-вторых, система не защищает нас от длительного использования неконституционных законов. Пока субъект обращения в КСУ к нему не обратится.

В-третьих, мы с вами вообще никак не застрахованы от ошибочных решений КСУ. Мы их должны выполнять и обжалованию они не подлежат.

Это означает, что нужны системные решения, а не точечные. Решение сегодня конкретной ситуации с антикоррупционными нормами никак не решает глобально неуклюжую работу системы. Завтра мы будем снова иметь такой же кризис, но уже по другому вопросу.

Я считаю, что нам нужен механизм, который бы гарантировал принятие законов в соответствии с Конституцией. Чтобы мы не жили в состоянии "русской рулетки" – а вдруг КСУ признает этот закон неконституционным, после того как много лет его выполняло все государство.

Для этого нужна работа КСУ до принятия закона, а не после. Например, пусть КСУ обрабатывает законопроекты и дает заключение. Законопроект, который получил вывод КСУ о конституционности и принят именно в такой редакции, не может оспариваться на предмет неконституционности.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: конституция, законодательство, законопроект, Анна Маляр, судьи, КСУ, декларирование, Кабмин
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