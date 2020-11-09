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КСУ отложил рассмотрение закона о рынке земле. Несколько судей не пришли на заседание

На 9 ноября в Конституционном Суде Украины было запланировано рассмотрение положений закона о рынке земли, сообщила пресс-служба суда.

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Заседание КСУ отложили из-за отсутствия кворума
Заседание КСУ отложили из-за отсутствия кворума
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Большая палата Конституционного Суда Украины планировала 9 ноября рассмотреть дело по представлению 46 народных депутатов о конституционности рынка земли. Об этом сообщила пресс-служба суда.

На сайте КСУ указано, что  рассмотрение дела отложено, причины этого не уточняются.

Источник "Укринформа" в суде сообщил, что заседание отложили из-за отсутствия кворума.

"Один из судей взял отпуск, еще несколько судей "в ультимативной форме потребовали снятия дела по земле", – сообщил источник информагентства.

КСУ второй раз откладывает рассмотрение закона о рынке земли из-за отсутствия кворума. 5 ноября судьи также не смогли собраться на заседание.

Четыре судьи Конституционного Суда Украины решили пока не принимать участие в заседаниях КСУ, об этом 7 ноября заявила, ссылаясь на свои источники, журналистка Bihus.info Анна Калюжная. Речь идет о замглавы КСУ Сергее Головатом, а также судьях Василии Лемаке, Викторе Колисныке и Олеге Первомайском.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Верховной Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий. На заседании 6 ноября парламент не смог назначить судей по своей квоте.

С 2002 года в Украине действовал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов с просьбой проверить конституционность закона. 14 мая аналогичное представление подали 53 нардепа. Суд объединил их в одно производство.

Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, судьи, КСУ, рынок земли, заседание
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