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Из-за решения КСУ дело экс-гендиректора "Укроборонпрома" закрыли – Центр противодействия коррупции

Дело о о незадекларированных доходах бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина закрыли после того, как Конституционный Суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверные данные в декларации.

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Букина подозревали в недекларировании двух квартир за 3 млн грн и двух автомобилей Range Rover
Букина подозревали в недекларировании двух квартир за 3 млн грн и двух автомобилей Range Rover
Фото: ukroboronprom.com.ua

Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина о недекларировании имущества. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

В ЦПК отмечают, что речь идет о незадекларированных доходах, двух квартирах на 3 млн грн и двух автомобилях Range Rover. Все это имущество якобы принадлежит его гражданской жене.

"Дело пришлось закрыть по той же причине, что и все предыдущие в последнее время: из-за признания неконституционной уголовной ответственности за ложь в декларации", – добавили в ЦПК.

Это не единственное дело, в котором фигурировал Букин. В феврале – марте 2019 года проект Bihus.info обнародовал расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-"прокладок" скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома". Согласно расследованию, Букин входил в число участников схемы.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в расследованиях, начатых после выхода программы, фигурирует 10 предприятий, которые входят в структуру "Укроборонпрома", убытки составляют около 1 млрд грн.

3 сентября проект Bihus.info опубликовал материал об утверждении нового устава "Укрспецэкспорта". Согласно данным журналистов, Букин менее чем за две недели до ухода с должности подписал документ, которым существенно расширил полномочия руководства предприятия, фактически выведя его из-под контроля "Укроборонпрома" и оставив лазейки для приватизации компании-спецэкспортера.

5 сентября новый глава госконцерна Айварас Абромавичюс заявил о начале внутреннего расследования в связи с внесением изменений в устав "Укрспецэкспорта". 6 сентября Букин заявил, что новый устав государственной компании "Укрспецэкспорт" не лишает "Укроборонпром" контроля над ней. 23 октября "Укроборонпром" разорвал контракты с руководителями компании "Укрспецэкспорт" и предприятия "Спецтехноэкспорт".

Теги: Укроборонпром, декларация, КСУ, Центр противодействия коррупции, Павел Букин, Высший антикоррупционный суд Украины
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