Оснований для отставки Венедиктовой сейчас точно нет – представитель президента в КСУ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что поддержит отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой, если она будет занимать "негосударственную позицию".

На данный момент нет никаких оснований, чтобы отправить в отставку генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Сейчас оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать. Если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к сожалению, к предыдущему генпрокурору, за отставку которого я проголосовал), если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться и думаю, что буду голосовать за отставку любого прокурора, если он не будет выполнять те функции, которые он должен выполнять, и будет занимать негосударственную позицию", – подчеркнул Вениславский.

По его мнению, сейчас Офис генпрокурора работает эффективнее, чем это было, когда ведомство возглавлял предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка.

Как отметил Вениславский, при Венедиктовой "результатов деятельности очень много", так как "очень много различных преступлений расследуется Офисом генпрокурора и выдвигаются обвинения".

"Конечно, всегда есть завышенные ожидания, когда хочется все и сразу. Все и сразу в силу различных причин не получается, но, я думаю, что результаты она продемонстрирует. Мы ожидаем, что до конца этого года будут более таки уже интересные результаты деятельности Офиса генерального прокурора", – резюмировал Вениславский.

11 ноября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры в парламенте об отставке Венедиктовой.

"Сейчас, на время коронавируса, процесс приостановлен, но, очевидно, после выздоровления Ермак приложит все усилия, чтобы вынести вопрос на голосование в зал. Вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой, конечно, высокая", – написал журналист.

17 марта 2020 года Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой генеральным прокурором.

12 октября в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру Зеленский заявил, что предыдущее руководство Генпрокуратуры Украины было уволено за то, что при нем никого не посадили. Такие же задачи стоят перед нынешним генеральным прокурором. Он подчеркнул, что Венедиктова должна показать результат до конца года.