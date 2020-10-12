Зеленский заявил, что Венедиктова должна показать результат до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть время до конца года для того, чтобы показать результат. Об этом он сказал в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру, расшифровку приводит "ВВС News Україна".
По словам главы государства, у предыдущего руководства Генпрокуратуры было полгода, чтобы продемонстрировать украинцам обещанные изменения в борьбе против коррупции высокого уровня, но та команда не справилась.
Сакур спросил, не стала ли отставка генпрокурора Руслана Рябошапки следствием того, что он хотел бросить вызов так называемым важным людям, а президент не хотел, чтобы преследовали олигархов. Зеленский отрицает это.
"Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она – это она, женщина, профессиональная женщина – если она до конца года не покажет свой результат, ей я дам такой же ответ", – заявил глава государства.
Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по 5 марта 2020 года, когда Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии, что повлекло его отставку.
Зеленский назвал Рябошапку "хорошим специалистом", но отметил, что ему не удалось добиться результата. Следующим генпрокурором была назначена Венедиктова, несколько месяцев исполнявшая обязанности директора Госбюро расследований.