ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что Венедиктова должна показать результат до конца года

Предыдущее руководство Генпрокуратуры Украины было уволено за то, что при нем никого не посадили. Такие же задачи стоят перед нынешним генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы должны отвечать перед обществом, которому пообещали, что будут посадки
Зеленский: Мы должны отвечать перед обществом, которому пообещали, что будут посадки
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть время до конца года для того, чтобы показать результат. Об этом он сказал в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру, расшифровку приводит "ВВС News Україна".

По словам главы государства, у предыдущего руководства Генпрокуратуры было полгода, чтобы продемонстрировать украинцам обещанные изменения в борьбе против коррупции высокого уровня, но та команда не справилась.

Сакур спросил, не стала ли отставка генпрокурора Руслана Рябошапки следствием того, что он хотел бросить вызов так называемым важным людям, а президент не хотел, чтобы преследовали олигархов. Зеленский отрицает это.

"Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она – это она, женщина, профессиональная женщина – если она до конца года не покажет свой результат, ей я дам такой же ответ", – заявил глава государства.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по 5 марта 2020 года, когда Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии, что повлекло его отставку. 

Зеленский назвал Рябошапку "хорошим специалистом", но отметил, что ему не удалось добиться результата. Следующим генпрокурором была назначена Венедиктова, несколько месяцев исполнявшая обязанности директора Госбюро расследований.

Теги: коррупция, отставка, Владимир Зеленский, Генпрокуратура, олигархи, Руслан Рябошапка, Ирина Венедиктова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Позитив заразился коронавирусом. У его партнерши по "Танцам со звездами" температура 35.1
  Позитив заразился коронавирусом. У его партнерши по "Танцам со звездами" температура 35.1
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Писю видно", "Норм сиси", "Я вижу твои соски". Новое горячее фото Каменских обсуждают ее фаны
"Писю видно", "Норм сиси", "Я вижу твои соски". Новое горячее фото Каменских обсуждают ее фаны
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Встреча в Букингемском дворце. СМИ назвали стоимость нарядов Зеленской и герцогини Кембриджской
Встреча в Букингемском дворце. СМИ назвали стоимость нарядов Зеленской и герцогини Кембриджской
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS