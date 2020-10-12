Зеленский заявил, что Венедиктова должна показать результат до конца года

Предыдущее руководство Генпрокуратуры Украины было уволено за то, что при нем никого не посадили. Такие же задачи стоят перед нынешним генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть время до конца года для того, чтобы показать результат. Об этом он сказал в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру, расшифровку приводит "ВВС News Україна".

По словам главы государства, у предыдущего руководства Генпрокуратуры было полгода, чтобы продемонстрировать украинцам обещанные изменения в борьбе против коррупции высокого уровня, но та команда не справилась.

Сакур спросил, не стала ли отставка генпрокурора Руслана Рябошапки следствием того, что он хотел бросить вызов так называемым важным людям, а президент не хотел, чтобы преследовали олигархов. Зеленский отрицает это.

"Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она – это она, женщина, профессиональная женщина – если она до конца года не покажет свой результат, ей я дам такой же ответ", – заявил глава государства.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по 5 марта 2020 года, когда Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии, что повлекло его отставку.

Зеленский назвал Рябошапку "хорошим специалистом", но отметил, что ему не удалось добиться результата. Следующим генпрокурором была назначена Венедиктова, несколько месяцев исполнявшая обязанности директора Госбюро расследований.