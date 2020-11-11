Бутусов заявил, что Ермак ведет переговоры об отставке Венедиктовой

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" высказал мнение, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" проголосуют за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой, чего сейчас добивается глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Сейчас на время коронавируса процесс приостановлен, но, очевидно, после выздоровления, Ермак приложит все усилия, чтобы вынести вопрос на голосование в зал. Вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой, конечно, высокая", – написал журналист.

По его мнению, Ермак не может действовать без поддержки президента Владимира Зеленского, потому нардепы мнобольшинства в результате голосования, вероятно, "дадут много голосов".

"А добрать среди депутатских групп и фракций недостающее тоже можно без проблем – это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела, под такое всегда найдутся желающие. Кто будет выдвинут в новые генпрокуроры пока не озвучивается, но от какой группы влияния будет кандидат уже ясно", – подчеркнул Бутусов.

Он высказал мнение, что Ермак в таких вопросах действует совместно "со своим ближайшим сейчас соратником Андреем Портновым".

17 марта 2020 года Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой генеральным прокурором.

12 октября в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру Зеленский заявил, что предыдущее руководство Генпрокуратуры Украины было уволено за то, что при нем никого не посадили. Такие же задачи стоят перед нынешним генеральным прокурором. Он подчеркнул, что Венедиктова должна показать результат до конца года.