Венедиктова дала Госбюро расследований два месяца на устранение недостатков в работе

26 октября на совещании у генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой обсудили итоги деятельности Госбюро расследований Украины за 9 месяцев работы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
На совещании присутствовали и.о. директора ГБР Алексей Сухачев и его заместители.
Венедиктова отметила недостатки в работе бюро, среди которых назвала количество производств, переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных коррупционными правонарушениями, отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей, сказано в сообщении.
"Что касается вашей подследственности, вы должны проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые крышуют целые отрасли. Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх. Это системные боли и болезни государства. Надо работать и давать реализации. Каждый день вы получаете зарплату не ради процесса, а ради результата", – сказала Венедиктова.
Она дала руководству ГБР два месяца на то, чтобы "скорректировать работу на указанных направлениях и устранить недостатки.