Венедиктова заявила, что не собирается писать заявление об отставке

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не писала заявление об отставке, когда ее назначали на должность.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Об этом она сказала в интервью Савику Шустеру, опубликованном 12 сентября.

"[Написанного заранее заявления об отставке] не существует. Более того, я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", – отметила Венедиктова.

По ее словам, "пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора". Генпрокурор добавила, что парламент всегда может вызвать ее для отчета и проголосовать за увольнение при необходимости.

Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта, вскоре после увольнения с этой должности Руслана Рябошапки. До этого она непродолжительное время была и.о. главы Госбюро расследований.