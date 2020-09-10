Венедиктова назначила своим заместителем юриста, работавшего с Медведчуком

Новым заместителем генерального прокурора Ирины Венедиктовой стал Максим Якубовский. Журналисты PROSUD выяснили, что с 2011-го по 2013 год он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Якубовский (справа) начал работу в органах прокуратуры в 1996 году Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора своего нового заместителя – Максима Якубовского. Об этом сообщается на сайте ОГ.

Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры. В Генеральной прокуратуре Украины он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.

В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур. Работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, был заместителем главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины. В 2014–2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. С 2018-го по 2020 год продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

По данным расследования PROSUD, с 2011-го по 2013 год Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком.

"Слідство.інфо" сообщало в 2016 году, что стоимость машин Якубовского Audi Q7 и Jeep Compass многократно превышает его задекларированные доходы.