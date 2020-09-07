Баканов может стать новым генпрокурором Украины – СМИ

Фракция "Слуги народа" может провести ротацию в ключевых ведомствах, например назначить главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова генпрокурором и заменить главу Минюста Дениса Малюську нынешним главой Офиса генпрокурора Ириной Венедиктовой. Об этом пишет "РБК-Украина".

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может возглавить Офис генерального прокурора, а нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова – стать новым министром юстиции. Об этом говорится в материале агентства "РБК-Украина" "Неудачные кадры: почему во власти снова заговорили о громких отставках".

Вероятность такой ротации озвучили источники агентства в "Слуге народа".

"Ротация Баканов-Венедиктова – это вполне рабочая схема. Слухи об этом давно ходят, но пока никакой конкретики нет", – сказал один из собеседников "РБК-Украина".

Другой источник рассказал, что действующим главой Минюста Денисом Малюськой из-за его "эксцентричного поведения" недовольны около трети фракции "Слуга народа".

Агентство отмечает, что у Малюськи есть и немалая группа поддержки внутри фракции монобольшинства.

"Это изначально была мечта Баканова – стать генеральным прокурором. Но тогда, как многие говорили, на этом посту был кум президента [Петра Порошенко Юрий] Луценко. Ставить другого "кума" было бы неправильно. Просто сейчас уже всем все равно. А Венедиктова, в свою очередь, может быть очень хорошим министром юстиции", – сказал еще один собеседник агентства.

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб. На пресс-конференции 20 мая 2020 года Зеленский заявил, что такого честного главы СБУ, как Баканов, еще никогда не было. Венедиктова стала генпрокурором 17 марта.