Венедиктова рассказала, как продвигается расследование по "пленкам Ермака"

Государственное бюро расследований Украины в рамках расследования уголовного производства, в котором фигурирует Денис Ермак, брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ожидает результатов экспертиз, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Государственное бюро расследований Украины продолжает досудебное расследование в рамках уголовного производства, в котором фигурирует Денис Ермак, брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом в интервью Савику Шустеру заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, на данный момент ГБР ждет результатов экспертиз, которые должны установить, не смонтированы ли записи.

"Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы, не смонтированы, насколько можно идентифицировать голоса. Допросы всех людей, о которых было заявлено и которые звучали на пленках, уже были проведены", – сказала Венедиктова, отметив, что Национальное антикоррупционное бюро, вероятно, также ждет результатов экспертиз.

"Будем ждать, как следствие будет разворачиваться", – заключила генпрокурор.

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос 29 мая обнародовал записи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство.