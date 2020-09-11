Богдан: Все считают, что это я "пленки Ермака" сделал. Но это не я, клянусь!

Андрей Богдан: На этих пленках брат Ермака говорит, что Андрей Ермак ненавидит Андрея Богдана, потому что желает занять его место Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Богдан заявил, что не имеет отношения к прослушке и дальнейшему обнародованию так называемых "пленок Ермака" – видеозаписей, на которых брат действующего главы ОП Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

"Для меня были откровением "пленки Ермака". Та часть, которая была опубликована, я для себя обнаружил... Все считают, что это я их сделал. Но это не я их сделал. Я тебе клянусь! Я про них много слышал. Я слышал, что там есть гораздо больше пленок. И там непосредственно присутствуют важные люди. Насколько важные, не знаю. Я не видел. Клянусь, не видел. Мне все равно", – сказал Богдан.

Он также обратил внимание, что события на "пленках Ермака" происходят в сентябре 2019 года – за пять месяцев до увольнения Богдана с поста руководителя Офиса.

"На этих пленках брат Ермака в сентябре 2019 года говорит – не впрямую, а иносказательно, – что Андрей Ермак ненавидит Андрея Богдана. Даже после проведения изумительной избирательной кампании, потому что желает занять его место. В сентябре", – подчеркнул Богдан.

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29 мая нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал так называемые "пленки Ермака". Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования. 2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Андрей Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным "ВВС Україна", он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.