22 общественные организации потребовали уволить нового заместителя генпрокурора Украины

Общественные организации Украины, в числе которых Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции, "Семьи героев Небесной сотни" и другие, написали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой. В письме требуют уволить нового заместителя Венедиктовой Максима Якубовского и заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

22 украинские общественные организации требуют уволить нового заместителя генерального прокурора Украины Максима Якубовского. Центр прав человека Zміnа 11 сентября опубликовал открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой.

"Из открытых источников известно, что в 2011–2013 годах Максим Якубовский работал экспертом по уголовному праву в ОО "Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство". Это структура, непосредственно связанная с [народным депутатом] Виктором Медведчуком и его политической партией "Украинский выбор", – сказано в сообщении.

В письме общественные организации подчеркнули, что Якубовский будет курировать департамент по делам Майдана, департамент противодействия пыткам и департамент по военным преступлениям. Представители общественности считают это недопустимым. Они требуют уволить Якубовского и обеспечить независимость прокуроров департамента по делам Майдана.

Общественники обратились к Зеленскому с требованием уволить соратника экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко Олега Татарова с должности заместителя главы Офиса президента.

"И в будущем не допускать назначений на ответственные высокие политические должности лиц, которые оправдывали и покрывали массовые преступления и нарушения прав человека и сами олицетворяют авторитарный режим [экс-президента Украины Виктора] Януковича, поскольку занимали руководящие должности в правоохранительных органах того времени", – сказано в обращении.

Письмо подписали организации: "Семьи героев Небесной сотни", Адвокатская совещательная группа, Правозащитный центр "Дія", Центр развития и демократии, Автомайдан, Центр гражданских свобод, Центр противодействия коррупции, "Защитим Протасов Яр", "Опірорг", "Восток SOS", Правозащитная инициатива, Лаборатория законодательных инициатив, Украинская школа политических студий, Медийная инициатива за права человека, Transparency International Ukraine, Движение сопротивления капитуляции, Медийный проект Watchers, Харьковский антикоррупционный центр, АНТС, Фонд DEJURE, Центр прав человека Zміnа, Фонд "Открытый диалог".

10 сентября Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора нового заместителя Максима Якубовского.

По данным расследования Prosud, с 2011-го по 2013 год Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с кумом президента России Владимира Путина и депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

О том, что Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. При Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.