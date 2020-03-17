Назначен и.о. директора Госбюро расследований Украины

Сегодня и.о. директора Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова была назначена генеральным прокурором.

Исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований Украины вместо Ирины Венедиктовой, назначенной сегодня генпрокурором, будет Александр Соколов, до этого занимавший должность замдиректора бюро. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Соколов был назначен замом Венедиктовой 20 января 2020 года. По информации программы "Наші гроші", Соколов с 2014 года работал в Главном управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области; как минимум с 2018-го он был связан с и.о. главы ГБР через свою жену Анну Соколову.

Венедиктова была назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года, до этого была депутатом Рады от "Слуги народа". 16 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой дать согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором вместо уволенного 5 марта Руслана Рябошапки.

Представление поддержали 269 народных депутатов. После этого Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором.