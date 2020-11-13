Львовский горсовет отменил выходные. Садовый заявил, что теперь ввести "карантин выходного дня" невозможно

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для ряда заведений и учреждений. Об этом 13 ноября сообщил мэр Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести "карантин выходного дня", так как у нас нет выходных", – заявил мэр.

Садовый сопроводил публикацию скан-копией решения исполкома.

"В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права", – отметил он.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Садовой сообщал, что Львовский горсовет намерен обжаловать в суде решение Кабмина о введении в стране "карантина выходного дня".

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Во Львовской области, по данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины. заразилось 36 тыс. человек, 1035 пациентов умерли, 23 728 – выздоровели. Регион находится на третьем месте в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19.