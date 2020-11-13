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ОБЩЕСТВО

В Харькове предприниматели вышли на митинг против "карантина выходного дня"

Возле здания Харьковской облгосадминистрации собралось на митинг около 500 человек, но к ним никто не вышел. Они требовали отменить введенный правительством "карантин выходного дня".

Митингующие говорили, что в выходные дни зарабатывают больше, чем в будни
Митингующие говорили, что в выходные дни зарабатывают больше, чем в будни
Фото: suspilne.media

В Харькове 13 ноября предприниматели вышли на митинг против введения "карантина выходного дня". Активисты собрались возле здания Харьковской облгосадминистрации, пишет местное издание "Vgorode Харьков".

По предварительным данным, на митинг собралось около 500 человек. Из администрации к ним никто не вышел. После этого протестующие перешли к зданию Главного управления МВД в Харьковской области.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Участники митинга держали в руках плакаты с надписями "Наши дети хотят есть", "Верните право на труд", "Ликвидировать нужно COVID-19, а не общепит", "Мы есть! Мы хотим есть", "Заплатите за нас кредит". По пути они стучали в кастрюли.

По словам очевидцев, участники акции протеста на несколько минут перекрыли дорогу.

Фото: newsroom.kh.ua
Фото: newsroom.kh.ua

По сообщению издания Newsroom, сотрудники общепита говорили, что в выходные зарабатывают больше, чем в будние дни.

"Запрет касается всех, куда нам идти с протянутой рукой? К кому нам обращаться, каким образом кормить своих детей. Нас лишают куска хлеба. Необходимо, чтобы правительство соблюдало право на труд, гарантированное Конституцией", – сказал на митинге один из его участников.

Фото: newsroom.kh.ua
Фото: newsroom.kh.ua

К рестораторам присоединились и представители киноиндустрии. Они уверяли, что соблюдают все эпидемиологические требования.

"Компания с марта месяца не получает доходов. Мы оплачивали все платежи и продолжали выплачивать зарплату сотрудникам. Когда нас открыли в июне, ограничили посещаемость на 50%, то есть мы автоматически потеряли половину дохода. Сейчас нам запрещают работать еще и в выходные. Мы потеряем 80% доходов и вынуждены говорить о полном закрытии", – цитирует Newsroom директора кинотеатра "Планета кино" Наталью Беляеву.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в ОдессеЧеркассахНиколаевеРовноЛуцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня заявил, что решение Кабмина о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования в Украине.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057.

Теги: МВД, Харьков, митинг, карантин, облгосадминистрация, акции протеста, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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