Полиция заявила о почти тысячи нарушений "карантина выходного дня" по Украине

Полицейские составили 990 административных протоколов и открыли девять уголовных дел по факту нарушения условий карантина. Больше всего нарушали во Львовской и Днепропетровской областях.

За сутки 14 ноября в Украине зафиксировали 999 нарушений карантина, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 15 ноября.

Полицейские составили 990 административных протоколов и открыли девять уголовных дел по факту нарушения карантина. Из них 390 во Львовской области, 209 – в Днепропетровской, 128 – в Черкасской, 121 – в Киеве, 84 – в Киевской области и 74 – в Тернопольской.

Нарушителей карантина выявляли 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тыс субъектов хозяйствования и приостановили работу 1355 заведений, которым запретили работать в выходные дни. Среди них – 891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания, 416 заведений общественного питания, 21 дискотек и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, шесть торгово-развлекательных центров и три учреждения, оказывающих услуги по размещению людей (кроме гостиниц).

В полицию всего поступило 1029 сообщений, связанных с нарушением "карантина выходного дня". К принятию мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Украине привлекли около 20 тыс правоохранителей.

Всего сначала введения карантина в Украине в органы полиции поступило 134 067 сообщений о нарушении карантина. Полицейские составили 52003 административных протокола и начали 445 уголовных производств, уточнили в полиции.