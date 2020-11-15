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ПОЛИТИКА

Полиция заявила о почти тысячи нарушений "карантина выходного дня" по Украине

Полицейские составили 990 административных протоколов и открыли девять уголовных дел по факту нарушения условий карантина. Больше всего нарушали во Львовской и Днепропетровской областях.

В полицию поступило 1029 сообщений о нарушении "карантина выходного дня"
В полицию поступило 1029 сообщений о нарушении "карантина выходного дня"
Фото: EPA

За сутки 14 ноября в Украине зафиксировали 999 нарушений карантина, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 15 ноября.

Полицейские составили 990 административных протоколов и открыли девять уголовных дел по факту нарушения карантина. Из них 390 во Львовской области, 209 – в Днепропетровской, 128 – в Черкасской, 121 – в  Киеве, 84 – в Киевской области и 74 – в Тернопольской.

Нарушителей карантина выявляли 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тыс субъектов хозяйствования и приостановили работу 1355 заведений, которым запретили работать в выходные дни. Среди них – 891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания, 416 заведений общественного питания, 21 дискотек и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, шесть торгово-развлекательных центров и три учреждения, оказывающих услуги по размещению людей (кроме гостиниц).

В полицию всего поступило 1029 сообщений, связанных с нарушением "карантина выходного дня". К принятию мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Украине привлекли около 20 тыс правоохранителей.

Всего сначала введения карантина в Украине в органы полиции поступило 134 067 сообщений о нарушении карантина. Полицейские составили 52003 административных протокола и начали 445 уголовных производств, уточнили в полиции.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассы.

Теги: Киев, Киевская область, Днепропетровская область, Львовская область, карантин, Черкасская область, Тернопольская область, полицейский, нарушители, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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