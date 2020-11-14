"Предприниматели должны работать". В каких городах Украины мэры отказались вводить "карантин выходного дня" и почему. Список

Что такое "карантин выходного дня"

11 ноября Кабмин ужесточил карантинные ограничения в Украине. К правилам добавился так называемый карантин выходного дня.

С 00.00 субботы до 00.00 понедельника с 14-го по 30 ноября будет запрещена работа кафе, баров, ресторанов, кроме доставки или работы навынос, а также работа ТРЦ, фитнес-клубов, бассейнов и спортзалов.

Из учреждений торговли работать разрешено только магазинам, на 60% и больше площади которых продают продукты питания, топливо, лекарства, ветеринарные препараты, корм. В то же время можно доставлять товары на дом.

Также разрешена работа финучреждений, почтовых отделений, ветеринарных клиник, АЗС (без зон питания) и СТО.

Запрещены деятельность культурных учреждений, культурные мероприятия, кроме кино- и аудиосъемки, при условии ограничения доступа к съемочной площадке. Все участники съемок должны быть в масках.

Фото: EPA

На работу общественного транспорта "карантин выходного дня" не повлияет.

По данным "Украинской правды", "карантин выходного дня" могут продлить до 31 декабря.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти поддержат бизнес во время "карантина выходного дня". По словам главы правительства, в Украине восстановят и расширят следующие программы поддержки предпринимателей:

компенсацию части зарплат работников в связи с простоем производства – программа по частичной безработице;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывают механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с "карантином выходного дня".

Министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно повторял, что лучшим вариантом для Украины в борьбе с эпидемией было бы введение полного локдауна на несколько недель, но, по его словам, украинская экономика этого не выдержит.

Где карантин вводить не будут

Сразу после решения Кабмина ряд мэров украинских областных центров заявили, что не согласны с ним. В первую очередь – из-за негативного влияния на малый и средний бизнес.

Львов

Мэр Львова Андрей Садовый называл "карантин выходного дня" ерундой. Он говорил, что власти города не будут принимать "неразумных решений". Горсовет Львова заявлял о намерении обжаловать решение правительства в суде.

13 ноября горисполком принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

"Это означает, что во Львове невозможно ввести "карантин выходного дня", так как у нас нет выходных", – заявил мэр.

На это Степанов заявил, что в постановлении правительства речь идет не о выходных, а о конкретном промежутке времени – с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

Во Львове не будет "карантина выходного дня". Фото: depositphotos.com

Черкассы

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который сейчас сам болеет COVID-19, называл решение правительства большой ошибкой. По его словам, для таких небольших городов вводить "карантин выходного дня" нецелесообразно. Он также указывал, что ограничения приведут к ущербу для бизнеса и потерям для городского бюджета.

13 ноября власти города провели заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором решили не вводить "карантин выходного дня".

В связи с этим в Черкассах разрешается:

свободное передвижение по городу;

принимать посетителей в заведениях общественного питания, в том числе и на выходных;

работа ТРЦ;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;

прием посетителей в других развлекательных заведениях;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры;

работа рынков.

Одесса

12 ноября в Одесском горсовете заявили, что не будут вводить "карантин выходного дня". В городе продолжат действовать ограничения "оранжевого" уровня эпидемической опасности.

Ивано-Франковск

Ивано-Франковский исполнительный комитет городского совета 13 ноября принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, спортивных залов, учреждений культуры и рынков.

Также в Ивано-Франковском горсовете решили обжаловать решение о "карантине выходного дня" и добиться отмены штрафов для заведений, которые будут работать в выходные.

"Предприниматели должны работать", – заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Днепр

В Днепре также не будут вводить так называемый карантин выходного дня, заявил мэр Борис Филатов.

"Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль: "Мэры не могут отменять то, что они не вводили". А я ничего и не отменяю... Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", – написал он.

Фото: Дніпровська міська рада / Facebook

Филатов призвал предпринимателей соблюдать масочный режим и карантинные ограничения.

Житомир

Житомир также отказался от "карантина выходного дня". Мэр города Сергей Сухомлин рассказал, что власти сняли с рассмотрения вопрос о дополнительных ограничениях, связанных с "карантином выходного дня".

"У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения", – заявил он.

Луцк

Секретарь горсовета, врио мэра Луцка Григорий Пустовит в официальном письме обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой отменить "карантин выходного дня". В мэрии отметили, что многие субъекты хозяйствования понесут убытки и окажутся на грани закрытия в связи с новыми ограничениями, что приведет к сокращению рабочих мест.

13 ноября в горсовете заявили о намерении обжаловать решение правительства в суде.

"Власть ищет возможности для того, чтобы в нашем городе законно избежать карантина выходного дня и дать предпринимателям и предприятиям нормально работать, а лучанам нормально жить и удовлетворять свои потребности в различных сферах жизнедеятельности. Городской совет не принимал никаких дополнительных ограничительных решений", – говорится в сообщении.

Также Пустовит попросил правоохранителей не штрафовать предпринимателей за работу в выходные.

Тернополь

В Тернополе не будут вводить "карантин выходного дня", заявил мэр Сергей Надал.

"Не будут вводиться никакие дополнительные ограничения, кроме тех, которые действуют в городе сейчас", – сказал он.

Надал призвал предпринимателей придерживаться противоэпидемических мер.

Что говорят о решениях мэров в правительстве

Шмыгаль заявил, что решение Кабинета Министров о "карантине выходного дня" должно выполняться всеми субъектами хозяйствования в Украине.

"У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. "Карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", – подчеркнул премьер.

Фото: kmu.gov.ua

Степанов заявил, что местные власти должны контролировать карантинные меры.

"У них выборы. Они думают не о людях, а об электорате. Это разные вещи. Им надо быть популярными, поэтому они это делают. Они не думают о жизнях и здоровье людей... Все, что они могут делать согласно законодательству, – это усиливать такие меры. Это они могут делать. А этой анархией заниматься точно не могут", – сказал министр в эфире канала "Украина" 13 ноября.

По состоянию на утро 14 ноября в Украине подтверждено 525 176 случаев COVID-19 (12 524 из них – за последние сутки). Умерло за время эпидемии 9508 человек, 238 811 выздоровели.