Степанов: Я не хочу видеть апокалипсис под названием "Людей не берут в больницы, потому что там нет мест"

Лучшим вариантом для Украины в борьбе с коронавирусом был бы жесткий карантин, но экономика страны этого не выдержит, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов о "карантине выходного дня": Зачем это делается? Чтобы наша медицинская система выдержала нагрузку Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Карантин выходного дня" направлен на сокращение контактов между людьми, что может снизить передачу коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов 13 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Любые карантинные ограничения – это противоэпидемические мероприятия, которые направлены на одно: сократить рост числа больных, разорвать цепочку передачи заболевания. Болезнь передается от человека к человеку. Чем меньше контактов, тем меньше передается болезнь. Зачем это делается? С одной целью: чтобы наша медицинская система выдержала нагрузку, которая может быть, если мы не будем вводить противоэпидемические меры. Я как врач и как министр здравоохранения не хочу видеть апокалипсис под названием "Людей не берут в больницы, потому что там нет мест", – сказал министр.

Степанов заявил, что лучшим вариантом был бы жесткий карантин, но экономика Украины этого не выдержит.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в Одессе, Черкассах, Николаеве, Ровно, Луцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня заявил, что решение Кабмина о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 512 652 человек, из них 233 849 пациентов выздоровели, 9317 умерли.