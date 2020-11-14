В Украине впервые зафиксировано более 12 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине впервые с начала пандемии коронавируса за сутки было подтверждено более 12 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 12 524 пациентов – на 800 больше, чем днем ранее. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 525 176.
По данным СНБО, в течение дня скончался 191 пациент (с начала эпидемии – 9508). Выздоровело 238 802 человека, 4953 из них – за прошедшие сутки.
Наибольший суточный прирост пациентов с COVID-19 зафиксирован в Киеве (+1053), Запорожской (+805), Одесской (+758) и Харьковской (+749) областях.
Ситуация по регионам выглядит следующим образом:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, к 14 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 53,36 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,4 млн выздоровели.