В Украине впервые зафиксировано более 12 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

По данным СНБО Украины, общее число заболевших COVID-19 превысило 525 тыс. человек.

В Украине коронавирусом заразилось более 525 тыс. человек Фото: EPA

В Украине впервые с начала пандемии коронавируса за сутки было подтверждено более 12 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 12 524 пациентов – на 800 больше, чем днем ранее. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 525 176.

По данным СНБО, в течение дня скончался 191 пациент (с начала эпидемии – 9508). Выздоровело 238 802 человека, 4953 из них – за прошедшие сутки.

Наибольший суточный прирост пациентов с COVID-19 зафиксирован в Киеве (+1053), Запорожской (+805), Одесской (+758) и Харьковской (+749) областях.

Ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Киев – 49 699;

Винницкая область – 13 627;

Волынская область – 18 433;

Днепропетровская область – 20 535;

Донецкая область – 16 632;

Житомирская область – 21 597;

Закарпатская область – 19 214;

Запорожская область – 17 616;

Ивано-Франковская область – 27 417;

Киевская область – 23 801;

Кировоградская область – 3572;

Луганская область – 5080;

Львовская область – 36 561;

Николаевская область – 11 944;

Одесская область – 32 090;

Полтавская область – 14 800;

Ровенская область – 24 579;

Сумская область – 17 437;

Тернопольская область – 23 330;

Харьковская область – 46 886;

Херсонская область – 6752;

Хмельницкая область – 22 450;

Черкасская область – 12 315;

Черновицкая область – 27 511;

Черниговская область – 11 298.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к 14 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 53,36 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,4 млн выздоровели.