Коронавирусом в мире заразилось более 53,3 млн человек

Свыше 1 млн случаев коронавирусной инфекции подтверждено в 10 странах.

От коронавирусной инфекции выздоровело почти 35 млн человек Фото: EPA

По состоянию на утро 14 ноября в мире коронавирусом заразилось более 53,32 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Больше половины всех подтвержденных случаев приходится на 10 стран: США (10,73 млн), Индию (8,72 млн), Бразилию (5,81 млн), Францию (1,91 млн), Россию (1,86 млн), Испанию (1,45 млн), Великобританию (1,32 млн), Аргентину (1,29 млн), Колумбию (1,18 млн) и Италию (1,1 млн).

Число связанных с COVID-19 смертей достигло 1,3 млн. Больше всего умерших от коронавируса в США (244,33 тыс.), Бразилии (164,73 тыс.), Индии (128,66 тыс.) и Мексике (97,62 тыс.).

Выздоровело 34,4 млн пациентов: 8,11 млн в Индии, 5,27 млн в Бразилии, 4,09 млн в США, 1,39 млн в России, 1,11 млн в Аргентине, 1,08 млн в Колумбии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.