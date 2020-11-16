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"Импотенция правительства". Саакашвили прокомментировал "карантин выходого дня" в Украине

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал "очень неправильным шагом" введение в стране так называемого карантина выходного дня.

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Саакашвили: Массово закрываются кафе, рестораны, магазины
Саакашвили: Массово закрываются кафе, рестораны, магазины
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины был неправ, когда ввел "карантин выходного дня". Такое мнение глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили выразил 16 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас ввели "карантин выходного дня". Мне кажется, это очень неправильный шаг, потому что хотя бы паспорта выдавало правительство отдельным бизнесам. Большинство бизнеса выполняет требования, зачем их наказывать. Импотенция правительства проецируется на бедных бизнесменов", – сказал политик.

Саакашвили отметил, что для него показательной является массовая продажа коммерческих площадей в центре Киева, куда "всегда кризис приходил последним".

"Это для меня показатель. Какие-то особняки где-то за городом еще продаются дорого, но массово закрываются кафе, рестораны, магазины. Нельзя на это спокойно смотреть. Это бьет по каждому украинцу очень сильно", – заявил глава Исполнительного комитета реформ.

Кабмин решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Ряд городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Теги: Киев, Михаил Саакашвили, экономика, правительство, карантин, ресторан, магазин, кафе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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