Рада хочет пригласить Шмыгаля и весь Кабмин отчитаться по поводу "карантина выходного дня"

Кабинет Министр Украины должен отчитаться в Верховной Раде за введение "карантина выходного дня". Исполняющая обязанности главы Верховной Рады Елена Кондратюк уточнила, что такой карантин не согласовывали ни с парламентом, ни с гражданами Украины.

Верховная Рада Украины пригласила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и весь состав Кабмина на пленарное заседание во вторник, 17 ноября, на отчет по введенному "карантину выходного дня". Об этом 16 ноября заявила исполняющая обязанности главы Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Пригласить завтра главу правительства вместе со всем составом Кабинета Министров, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина. Есть ли этот план в действительности. Особенно это касается, конечно, вопроса карантина выходного дня. И самое главное – каково состояние выполнения постановления Рады о мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии", – заявила и.о. главы Рады.

Кондратюк отметила, что правительство не согласовало "карантин выходного дня" ни с парламентом, ни с гражданами Украины.

"Мы должны задать прямые честные вопросы членам правительства, понимают ли они свою ответственность за жизни людей и какой у них план борьбы с пандемией", – сказала она.

Кроме того, во время заседания Кондратюк объявила, что по распоряжению спикера парламента Дмитрия Разумкова с 12 ноября она приступила к выполнению обязанностей главы Верховной Рады.

"Хочу вас заверить, что в моей деятельности не будет никакой интриги, я буду работать строго в соответствии с Конституцией, регламентом Верховной Рады", – пообещала она.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин на выходных. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские зафиксировали 999 нарушений карантина за 14 ноября, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях.

Верховная Рада сегодня, 16 ноября, зарегистрировала постановление об отмене карантина выходного дня.