"Не уберегла маска, которую с марта я фактически не снимал". Стефанчук заявил, что заболел COVID-19

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный результат теста на коронавирус.

Стефанчук: Видимо, дошла очередь и до меня Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел COVID-19. Об этом он заявил 12 ноября на своей странице в Facebook.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", – написал Стефанчук.

Всех, кто контактировал с ним в последние дни, он призвал "внимательно отнестись к состоянию своего здоровья".

11 ноября об инфицировании коронавирусом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

В Украине за минувшие сутки выявили 11 057 новых случаев COVID-19. Всего за все время эпидемии в стране заболело 500 865 человек, выздоровело 227 694 пациента, умерло 9145.