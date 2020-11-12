Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус

Американская певица Бритни Спирс перед встречей с тренером по боксу сдала тест на коронавирус.

У Спирс отрицательный тест на коронавирус Фото: Britney Spears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 11 ноября в Instagram обнародовала ролик, на котором запечатлена во время тренировки по боксу.

По словам артистки, она смогла встретиться с тренером после того, как сдала отрицательный тест на коронавирус.

"Так рада, что мы оба получили отрицательный результат на COVID, так что я смогла хорошенько позаниматься со своим тренером", – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52,2 млн человек, из которых 1,28 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В США количество заразившихся составляет 10,4 млн человек, из которых свыше 241 тыс. умерли.