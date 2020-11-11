Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ

Адвокат американской певицы Бритни Спирс заявил, что она отказывается выступать до тех пор, пока ее отец Джейми Спирс будет управлять ее жизнью в статусе опекуна, пишет The Guardian.

Спирс находится под опекой отца с 2008 года Фото: ЕРА

10 ноября Высший суд Лос-Анджелеса отклонил исковое заявление 38-летней американской певицы Бритни Спирс, в котором она требовала лишить ее отца Джейми Спирса статуса опекуна, сообщает издание The Guardian.

При этом суд уполномочил компанию Bessemer Trust стать совместным опекуном артистки.

Адвокат певицы Сэмуэль Ингам, реагируя на решение суда, отметил, что его клиентка отказывается выступать до тех пор, пока отец будет управлять ее жизнью.

Ингам отметил, пишет издание, что Спирс боится своего отца, и не общалась с ним "длительное время".

Адвокаты, представляющие интересы отца певицы в суде, опровергли эти заявления, назвав их "недопустимыми сплетнями".

После оглашения решения суда Спирс опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлены дети, прыгающие через скаклку.

"Продолжайте прыгать к своей мечте", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Keep JUMPING towards your dreams spears) 10 Ноя 2020 в 5:07 PST

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечение в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Бритни Спирс обратилась в суд с иском, в котором потребовала лишить отца статуса опекуна.

В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".



