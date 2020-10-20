Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками

38-летняя американская певица Бритни Спирс показала откровенный танец.

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала на своей странице в Instagram видео своего танца, снятое дома. Исполнительница предстала в черных микробикини, повязанной на груди красной ткани и в туфлях на каблуках.

"Я обычно никогда не танцую с собранными в пучок волосами" – отметила она.

Подписчики отреагировали на пост по-разному. Некоторые предположили, что Спирс употребляет наркотики.

"Кто-то накачал ее наркотиками", – написала gillianblue.

"Королева разрыва интернета!" – отметила britneythezone.

"Ее накачивают наркотиками. Отправьте это в полицию", – призвала ibnicolearbour.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми". У певицы в 2000-х годах были проблемы с наркотиками.